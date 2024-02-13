28 Haziran ASM için temel atıldı

BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇMİŞTİ

2023 yılı yaz aylarından kiracı olduğu İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi No: 54’teki binada, mal sahibi tarafından yüksek kira talep edilen 28 Haziran Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi devreye girmişti. Yüksek kira talebiyle karşı karşıya kalan ASM için Mevlana Kültür Merkezi ile Bayram Aslan Sokak arasındaki bölümde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yer inşa edilmeye başlandı.

4 ADET DOKTOR ODASI BULUNACAK

Geçtiğimiz günlerde temeli için kazı çalışmalarının yapıldığı yeni ASM’de temel atıldı. 80 günde tamamlanma hedefiyle inşasına başlanan, tek katlı olarak planlanan, içerisinde 4 doktor odası başta olmak üzere pek çok birim yer alacağı 28 Haziran ASM’nin yeni binası, mayıs ayında hizmete açılacak.