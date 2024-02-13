Üniversite Güvenlik Toplantısı yapıldı

REKTÖRLER KATILIM SAĞLADI
Karamürsel Alp Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Vali Yardımcıları; Abdul Rauf Ulusoy, Mustafa Ayhan, Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ve ilgili kurum ile yurt müdürleri katıldı.
ÇEŞİTLİ KONULAR ELE ALINDI
Yapılan çalışmaların tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıda, koordinasyon gerektiren konular ile emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.