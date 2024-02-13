CHP’nin Başiskele’ye aday çıkartmasını yorumladı: Kazanma yolumuz A yolu yerine B yolu oldu

CHP’NİN DESTEĞİ OLMADAN YAPTIK

SP Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, CHP’nin Başiskele’de aday çıkarması ve seçim ile ilgili şunları söyledi:

“-Siyasi bir yol üzerinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. 2019, 2014, 2009 yerel seçimlerinde ve tüm seçimlerde Başiskele’de güçlü bir oy oranıyla çıktık. Bunu CHP’nin desteği olmadan yaptık. Bu seçimde yapılacak işbirliğiyle Başiskele Belediyesi’ni kazanmaya niyetliydik. İşbirliği olmadı diye niyetimiz, iddiamız ortadan kalkmış değil. Çünkü bağımsız adaylar ve pek çok aday var. Bu bölünmeyi beraberinde getirecek ve Zafer beyin bir önceki seçimde oluşturduğu güzel atmosferle seçmende teveccüh oluşacaktır.

HEDEFE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

CHP ile bir arada olmanın avantajları kadar seçmenimizde de dezavantajları var. Şimdi CHP aday çıkarınca başka avantajlar ortaya çıkaracaktır. Biz bu avantajın üzerine koyarak hedefe doğru yürümeye devam edeceğiz. CHP’den aday çıkarma kararıyla Başiskele Belediyesi’ni kazanma yolumuzu A yolu yerine B yolu oldu.

CHP ile işbirliğinin hayata geçmemesiyle birlikte tabanımıza yakın tabanlardan oy alma ihtimalimiz yükseldi. Bu avantajımızı katlamış olabiliriz. Milli Görüş kurucu sistemdir. Başiskele bizi tercih ettiği takdirde ilçemizin geleceğini birlikte inşa ederiz”