Erzincan'daki madende heyelan: Fırat Nehri'ne siyanür sızma ihtimali var mı?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Erzincan Valiliği'nden siyanür iddialarına ilişkin açıklama geldi.

SABIRLI DERESİ'NİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞTIĞI MENFEZİN KAPAKLARI KAPATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

SİYANÜR İDDİALARI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde söyledi.

Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kente gelmek için hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da hazır bulundu.

Kaynak: AA