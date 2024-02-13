Ufuk Turan, belediye meclis üyeliği adaylığından çekildi

TURAN’DAN ŞOK AÇIKLAMA

Ufuk Turan, İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptığı süreçte istifa ederek İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı olmuştu. Turan, bugün yaptığı açıklama ile aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI NEDENİYLE...

Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “ İzmit Belediyesi Meclis üyesi aday adaylığımı oluşan görüş ayrılıkları nedeniyle geri çektim. Bu süreçte bana destek olan partili veya partisiz herkese şükranlarımı sunuyorum.”