Zafer Mutlu: Her şeyde bir hayır vardır

YÜZDE 35’İ İŞBİRLİĞİ SONUCUNDA BULMADIK

Zafer Mutlu konuyla ilgili “Öncelikle şunu belirmek isterim 2019’daski seçimde bir işbirliği yoktu. Kullanılan oyların yüzde 35’ini partilerin işbirliği sonucu bulmadık. O seçim halkın işbirliğiyle oyumuzu aldık çünkü karşımızda CHP-İYİ Parti İttifakı’nın bir adayı vardı. Yüzde 35’i AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili seçmenin gönlüne girerek aldık. Yine inşallah aynısı olacak. Halkta bir ittifakı Başiskelemiz genelinde tekrar kuracağız. CHP’nin aday çıkarmasıyla yüzde 35’in altına düşmemiz gibi bir durum söz konusu değil.

HALK İTTİFAKI İNŞALLAH KAZANACAK

Her zaman pozitif bakıyoruz, pozitif düşünüyoruz. Her şey de bir hayır vardır. Hayır gibi görünenlerde şer, şer gibi görünenlerde hayır olabilir, geçen seçimde olduğu gibi her partinin tabanına hitap edecek bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Mevcut yönetimin devam etmesini istemeyenler en güçlü adaya yöneliyor ve yine böyle olacak. Yarış bizimle AK Parti arasında geçecek, diğer adayların nefesi devam etmeye yetmeyecektir. Halk ittifakı inşallah kazanacak” ifadelerini kullandı.