Şube Başkanı Elma: İyi ki birlikte durmaya devam ediyoruz

ŞUBE BAŞKANI GENEL KURULA DAVET ETTİ

TMMOB MMO Kocaeli Şubesi Yönetimi, meslekte 5, 10, 15 ve 20 yılı dolduran üyeleri şerefine tören düzenledi ve belge takdim etti. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda, TMMOB MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ev sahipliğinde düzenlenen törene oda üyesi de olan CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Atasoy Bilgin ve diğer oda üyeleri katıldı. Yaklaşık 900 üye belge almaya hak kazanırken yaklaşık 150 üyeye belge takdim edilen törende Mehmet Ali Elma da üyeleri 17-18 Şubat'ta gerçekleşecek olağan genel kurula davet etti.

BİRLİKTELİĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİNDEN HİÇ KUŞKUM YOK

Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, törende yaptığı konuşmada "Meslektaşlarımızı şimdiden kutluyor; sevdiklerinizle bir arada sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyorum. Meslek yaşamınızda bugüne kadar biriktirdikleriniz; başta ailelerinizle-dostlarınızla paylaştıklarınız, üretime-sanayileşmeye-kentimize ve ülkemize kattıklarınız ve tüm değerler için sizlere sonsuz teşekkürler. Odamızla yan yana duruşunuz biz oda temsilcilerine verilmiş bir nişane, adeta onur belgesi olarak durmaktadır. İyi ki odamız ve değerli meslektaşlarımız var. İyi ki birlikte durmaya devam ediyoruz. Birlikteliğimizin devam edeceğinden ise hiç kuşkum yok.

MÜCADELE ETMEZSEK SORUNLARI BÜYÜYECEĞİNİ BİLİYORUZ

Sorunlarımızın olduğu somut gerçeklerimizdir. Sorunlarımızın, ülkemizin sorunlarından bağımsız olmadığının bilincinde olduğumuzu ve mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların büyüyeceğini biliyoruz. Sorunlarımızı çözmek, çalışmalarımızı daha da ileri taşımak, kentlerimizi, ülkemizi sahiplenmek mühendislerin görevleri arasında. Bu çerçevede meslektaşlarımızı 17 Şubat saat 13.00-17.00 arası burada yapılacak şube genel kuruluna ve 18 Şubat 09.00-17.00 saatleri arasında İzmit Ulugazi İlköğretim Okulu’ndaki seçimde oy vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.