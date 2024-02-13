Darıca’da bir parti daha adayını açıkladı

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, Darıca Belediye Başkan Adayı’nı organize edilen aday tanıtım programıyla açıkladı. Darıca’da yapılan programda Saadet Partisi Darıca Belediyesi Başkan Adayı Selim Çetinkaya olarak açıklandı. AK Parti, BTP, CHP, İYİ Parti, YRP, Zafer Partisi Başkan Adayı’nın belli olduğu ve bir de bağımsız adayı bulunduğu ilçede Saadet Partisi Adayı Selim Çetinkaya adaylığı ilan edilen sekizinci isim oldu. Çetinkaya’nın adaylığının ilan edildiği programa katılım yoğunken Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, il yönetim kurulundan, ilçe yönetiminden isimler kendisini yalnız bırakmadı.