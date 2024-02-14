Afyonkarahisar'da bir tesisin asma tavanı çöktü: 11 yaralı

Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde bir tesisin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.
Tesisteki bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 acil servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7'si hafif 11 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.