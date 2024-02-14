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ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var"

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Gazze'de 27 binden fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olan İsrail'e verdiği mesajların alınıp alınmadığı tartışılan ABD yönetimi, "güvenilir ve muteber bir plan olmaksızın" İsrail ordusunun Refah'a girmesine karşı olduğunu yineledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bölgede çok fazla sivil kaybı olduğunu söyledi.

ABD, İsrail'in Refah'a girmesine karşı: "Çok fazla sivil kaybı var" mask
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail ordusunun saldırmaya hazırlandığı Refah'a ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kirby, brifingde, "sivillerin hedef alınmaması" yönündeki ABD'nin hemen her gün verdiği mesajlara rağmen İsrail'in ya Amerikan yönetimini umursamadığı ya da bu mesajları gerçekten alıp almadığı yönündeki eleştirel sorulara muhatap oldu.

İsrail tarafına açık ve gizli tüm görüşmelerinde Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması ve onların korunması gerektiği yönündeki mesajları ilettiklerini kaydeden Kirby, Netanyahu yönetiminin bu mesajları büyük ölçüde aldığını savundu.

"O zaman neden İsrail her gün onlarca Filistinliyi öldürmeye devam ediyor?" şeklindeki bazı ısrarlı sorulara yanıt veren Kirby; İsrail'in, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ancak günün sonunda egemen ve bağımsız bir devlet olarak kendi askeri kararlarını alıp uyguladığını söyledi.

"GÜVENİLİR BİR PLAN OLMADAN REFAH'A GİRİLMESİN"

İsrail'in güvenilir ve uygulanabilir bir plan olmaksızın Refah'a saldırmasını istemediklerini yineleyen Kirby, "Siviller göz önünde bulundurulmadan Refah'a girilmemesi konusundaki endişelerimizi Başbakan (Binyamin) Netanyahu dahil İsrailli muhataplarımıza defalarca ilettik. Dün de Başkan Biden'ın söylediği gibi çok fazla sivil kaybı var." şeklinde konuştu.

Muteber plandan kastın ne olduğu yönündeki soruya, "Ancak İsrail böyle bir planı hazırlayıp getirdiğinde değerlendirebiliriz." diye karşılık veren ABD'li danışman, bu planı hazırlaması gereken tarafın belli olduğunu ve bunu beklediklerini söyledi.

"GAZZE'NİN KUZEYİNDE GÜVENİLİR BİR PLAN MI VARDI?"

Öte yandan brifingde, Kirby'ye "Güvenilir plandan kastın ne olduğunu" soran bir muhabirin, "Siz Refah için güvenilir plan lazım diyorsunuz, peki İsrail'in sivilleri öldürdüğü Gazze'nin diğer yerleri için, mesela kuzeyi için, muteber bir planı mı vardı?" şeklindeki sorusu dikkati çekti.

Soruya yanıt vermekte zorlanan Kirby, Gazze'deki saldırıların plan ve icrasından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etmekle yetindi.

Kaynak: AA

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14 Şub 2024 - 01:34 - Dünya --- Okunma

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