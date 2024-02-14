Benzine zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı Kocaeli’de ortalama 44,35 liraya, yükseldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Kocaeli’de benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
İzmitliyy - Zaman darılıyor güzel insanlar artık yapılanları görün yaşanılmaz hale gelip 3 kuruş hesap yapar hale geldik bizim hayatımız bu deil bunlar deil
Kocaelili - Ağzınıza sağlık çok doğru tespit ama anlayana
Melek - dedim haftaya tekrar zam gelecek.
benden söylemesi - mahşallah er yerden petrol fışkırıyor
Yok - Arabam yok......
Xxx - Makam mevki bu dünyada…Öbür dünyada sökmez.Bunca insanın hakkına girmek büyük cesaret..Şimdiden hakkım haram zehir zıkkım olsun.Öbür tarafta hesaplaşılır…
Mecnun - Yakında kömür yardımı gibi mazot ve benzin yardımı başlar.Garip gurebaya olacağını hiç sanmıyorum.
Özgür - Hala obur taraf değip durmayın milletin gazını alma projesidir..tıpkı garibana şükretmeyi öğrettikleri gibi.inanmqyin artık bu hikayelere
İvero - Superiz
Ömür - Biz,ne yaşıyoruz böyle?
Köylü - O kadar duyarsız bi toplum oldukki önce 10 lu değerlere alıştırdı lar sonra 20 sonra 30 sonra 40 oldu.Yani nasıl bir toplumuz hep beraber izliyoruz.Protesto etmeyi bile beceremiyoruz. Vede sonus ortada Yaz aylarına ulaşmadan 60 lı değerleri görürüz. Zalimler için yaşasın cehennem
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.