Benzine zam geliyor

Köylü - O kadar duyarsız bi toplum oldukki önce 10 lu değerlere alıştırdı lar sonra 20 sonra 30 sonra 40 oldu.Yani nasıl bir toplumuz hep beraber izliyoruz.Protesto etmeyi bile beceremiyoruz. Vede sonus ortada Yaz aylarına ulaşmadan 60 lı değerleri görürüz. Zalimler için yaşasın cehennem