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14 Şub 2024 - 09:02- Gündem G:

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

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Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı.

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor mask
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Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

Ancak Sabah gazetesinde yer alan habere göre MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

Yapılacak beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.

Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor.

Eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabileceği öğrenildi.

Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.

Kaynak: Sabah

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14 Şub 2024 - 09:02 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Süre - Tatil çok fazla çocuklar bir şey ögrenemiyor çocuklara mahalle ortamindansa okul ortamı daha faydalıdır en az 250 gün okul açık olmalıdır,

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 14 Şubat 10:05

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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