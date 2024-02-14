AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi

AK Parti, belediye meclis üyelerini belirlemek için il bazlı bir çalışma da yapıyor. Bu kapsamda öncelikle ilçe ve il başkanlarından oluşturulan komisyonlar, partinin kriterleri çerçevesinde aday başvurularını inceledi.
Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edildi.
DEPREM BÖLGESİNE: İNŞAAT, JEOLOJİ MÜHENDİSİ...
Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunduracak. Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına özen gösterilecek.
Genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları ise bugünden itibaren illere giderek teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.
Komisyonlar çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacak.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.