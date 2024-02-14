İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama

Gazeteci Meriç Tunca, Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden İzmit Belediyespor ile ilgili olarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meriç Tunca sporcuların kaldığı evlerin elektriklerinin kesildiğini bildirdi. Meriç Tunca sporcuların transfer taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle idmanları boykot edinmesine de değinerek, şu paylaşımda bulundu: “Kadın basketbolumuzun geldiği hazin nokta! Transfer taksitlerini ödeyemediği için oyuncuların idmanları boykot ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'da şimdi de sporcuların kaldığı evlerin elektrikleri kesildi! Galibiyetler sonrası takım resimlerine girenlere duyurulur!”
SIKINTI GİDERİLDİ
Kulüp yetkilileri, dün kısa süreli bir anlaşmazlık olduğunu, kesintinin kısa süre sonra giderildiğini belirtti. Türk sporcuların ödemlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yabancı sporcuların ödemelerinin olduğunu bunun için de zaman olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Özgür - En kısa zamanda Basketbol takımını kapatacaklar ,
Uğur bşk mumla arıyoruz
Şakir - büyütülecek bir durum yok,, her klüpte olabilecek hareketler,,,olmasa daha iyiydi,,,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.