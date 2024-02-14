İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama

Gazeteci Meriç Tunca, Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden İzmit Belediyespor ile ilgili olarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meriç Tunca sporcuların kaldığı evlerin elektriklerinin kesildiğini bildirdi. Meriç Tunca sporcuların transfer taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle idmanları boykot edinmesine de değinerek, şu paylaşımda bulundu: “Kadın basketbolumuzun geldiği hazin nokta! Transfer taksitlerini ödeyemediği için oyuncuların idmanları boykot ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'da şimdi de sporcuların kaldığı evlerin elektrikleri kesildi! Galibiyetler sonrası takım resimlerine girenlere duyurulur!”

SIKINTI GİDERİLDİ

Kulüp yetkilileri, dün kısa süreli bir anlaşmazlık olduğunu, kesintinin kısa süre sonra giderildiğini belirtti. Türk sporcuların ödemlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yabancı sporcuların ödemelerinin olduğunu bunun için de zaman olduğunu belirtti.