Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 09:09- Gündem G:

İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Gazeteci Meriç Tunca, İzmit Belediyespor’da sporcuların kaldığı evlerin elektriklerinin kesildiğini belirtti. Kulüp yetkilileri, dün kısa süreli bir kesinti yaşandığını ve sıkıntının giderildiğini söyledi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama mask
İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gazeteci Meriç Tunca, Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden İzmit Belediyespor ile ilgili olarak dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meriç Tunca sporcuların kaldığı evlerin elektriklerinin kesildiğini bildirdi. Meriç Tunca sporcuların transfer taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle idmanları boykot edinmesine de değinerek, şu paylaşımda bulundu: “Kadın basketbolumuzun geldiği hazin nokta! Transfer taksitlerini ödeyemediği için oyuncuların idmanları boykot ettiği Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'da şimdi de sporcuların kaldığı evlerin elektrikleri kesildi! Galibiyetler sonrası takım resimlerine girenlere duyurulur!”

SIKINTI GİDERİLDİ
Kulüp yetkilileri, dün kısa süreli bir anlaşmazlık olduğunu, kesintinin kısa süre sonra giderildiğini belirtti. Türk sporcuların ödemlerinin yapıldığını belirten yetkililer, yabancı sporcuların ödemelerinin olduğunu bunun için de zaman olduğunu belirtti.

İzmit Belediyespor ile ilgili dikkat çeken açıklama

# İzmit Belediyespor, İzmit, transfer

14 Şub 2024 - 09:09 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Özgür - En kısa zamanda Basketbol takımını kapatacaklar ,

Uğur bşk mumla arıyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 14 Şubat 12:13
01

Şakir - büyütülecek bir durum yok,, her klüpte olabilecek hareketler,,,olmasa daha iyiydi,,,

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 09:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 108 zam mask
Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 108 zam
Başkan Bıyık: "Gençlerle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak" mask
Başkan Bıyık: "Gençlerle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Başkan Bıyık, gençleri dinledi mask
Başkan Bıyık, gençleri dinledi
Büyükşehir İtfaiyesi’nden tersane personeline eğitim mask
Büyükşehir İtfaiyesi’nden tersane personeline eğitim
Kaşkaldere Kavşağı’nda ilave köprüye kiriş mask
Kaşkaldere Kavşağı’nda ilave köprüye kiriş

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL