Kocaeli’de 5 ilçe elektriksiz kalacak  (14 Şubat Çarşamba Kocaeli Elektrik Kesintisi)

SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 14 Şubat Çarşamba günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Başiskele, Derince, İzmit, Kandıra ve Kartepe’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
Mahalle
Cadde-Sokak
Planlanan Tarih
Başlama Saati
Bitiş Saati
BAŞİSKELE
KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY
14.02.2024
09:00
17:00
BAŞİSKELE
YESILYURT, YEŞİLYURT
AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ARDA, BUKET SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI, NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., SEMA, SEMA SK., ŞENYURT SK., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS
14.02.2024
15:00
17:00
BAŞİSKELE
YESILYURT, YEŞİLYURT
17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK.
14.02.2024
09:00
15:00
DERİNCE
İBNİSİNA
GÜVENLİK CD., HAMSİ SK., SUBAŞI SK., YONCA SK.
14.02.2024
09:00
17:00
İZMİT
AYAZMA
17 AĞUSTOS BULVAR, ASİL SK., BEYPINARI CD., GEMİCİ SK., KURTULUŞ BULVAR
14.02.2024
09:00
13:00
İZMİT
SEKBANLI
SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
14.02.2024
12:00
13:00
KANDIRA
AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN
ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER
14.02.2024
09:00
15:30
KARTEPE
İBRİKDERE, UZUNTARLA
157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD.
14.02.2024
09:30
16:00
KARTEPE
FATIH, FATİH
BAGDAT, HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., MELEK SK.
14.02.2024
09:00
17:00
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.