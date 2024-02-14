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Kocaeli’de 5 ilçe elektriksiz kalacak  (14 Şubat Çarşamba Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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Kocaeli’de 14 Şubat Çarşamba günü 5 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 5 ilçe elektriksiz kalacak  (14 Şubat Çarşamba Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 14 Şubat Çarşamba günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Başiskele, Derince, İzmit, Kandıra ve Kartepe’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

İlçe

Mahalle

Cadde-Sokak

Planlanan Tarih

Başlama Saati

Bitiş Saati

BAŞİSKELE

KULLAR YAKACIK, YAYLACIK

BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY

14.02.2024

09:00

17:00

BAŞİSKELE

YESILYURT, YEŞİLYURT

AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ARDA, BUKET SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI, NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., SEMA, SEMA SK., ŞENYURT SK., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS

14.02.2024

15:00

17:00

BAŞİSKELE

YESILYURT, YEŞİLYURT

17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK.

14.02.2024

09:00

15:00

DERİNCE

İBNİSİNA

GÜVENLİK CD., HAMSİ SK., SUBAŞI SK., YONCA SK.

14.02.2024

09:00

17:00

İZMİT

AYAZMA

17 AĞUSTOS BULVAR, ASİL SK., BEYPINARI CD., GEMİCİ SK., KURTULUŞ BULVAR

14.02.2024

09:00

13:00

İZMİT

SEKBANLI

SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER

14.02.2024

12:00

13:00

KANDIRA

AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN

ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER

14.02.2024

09:00

15:30

KARTEPE

İBRİKDERE, UZUNTARLA

157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD.

14.02.2024

09:30

16:00

KARTEPE

FATIH, FATİH

BAGDAT, HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., MELEK SK.

14.02.2024

09:00

17:00

Kaynak: Haber Merkezi

# ilçe, Kocaeli, Başiskele, Derince, İzmit, Kartepe

14 Şub 2024 - 09:15 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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