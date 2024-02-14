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14 Şub 2024 - 09:18- Sağlık G:

Okullar açıldı tehlike kapıda! Uzman isimden 'salgın' uyarısı

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Ara tatil bitti, öğrenciler okula döndü. Okulların açılması ile birlikte enfeksiyon hastalıklarına karşı uzman isimden uyarı geldi. İşte okulda salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler...

Okullar açıldı tehlike kapıda! Uzman isimden 'salgın' uyarısı mask
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Ara tatilin sona ermesi ile özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların çocuklarda artmasını beklediklerini belirten uzmanlar, mutlaka önlem alınması gerektiği hususuna dikkat çekti.Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Buna karşı vücudu korumanın en etkili yolu ise bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Selman Alimoğlu, “Okullar açılırken çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bulaşacak hastalıkların önüne geçmek için önlem almak şart. Bunun için de C, D vitaminleri ve Çinko desteği çok önemli” dedi.

Kış aylarında, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak pek çok hastalık riskiyle karşı karşıya kalınabiliyor. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğu bu aylarda, bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tercih etmek ve takviye gıdalarla vücudu desteklemek, korunma yollarının başında geliyor.

Özellikle mevsimsel geçişlerde yaşanan soğuk algınlığı, grip gibi virüslerden korunmanın en etkili yollarından birinin, bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu belirten Alimoğlu, “Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında hapşırma, öksürme, konuşma yolu ile etrafa yayılan damlacıklar ya da tokalaşma, öpüşme gibi temaslarda üst solunum yolu enfeksiyonu kişiden kişiye bulaşabilir. Okullar açılırken çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şart. Ülkemizde son birkaç haftadır solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Semptomları yaklaşık 3 haftaya kadar uzayabilen bu hastalıklardan bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunabiliriz. Antioksidan zengin beslenme, düzenli uyku, spor, zihinsel konfor, C, D, çinko gibi vitamin ve minerallerin alımını artırma, bol su ve sıvı tüketimi yoluyla vücudumuzu destekleyebiliriz. Mevsim şartlarının beklenen sonucu olan bu salgın dönemlerinde, bulunulan ortamın sık havalandırılması, kapalı alanda maske kullanılması, ellerin sık sık yıkanarak temizlenmesi, temas edilen yerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, sigara alkolden kaçınmak gibi önlemler koruyuculuğu artırır. Beslenmenin yetersiz kaldığı durumlarda vücudun vitamin ve mineral içerikli gıda takviyeleriyle güçlendirilmesi, salgın dönemlerini hastalanmadan ya da en hafif etkilerle atlatılmasını sağlar” dedi.

“C,D VİTAMİNLERİ VE ÇİNKO BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bağışıklığı güçlendirecek vitamin ve minerallerle ilgili de şu bilgiler veren Alimoğlu, “İnsan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur, folik asit ve demir emilimini kolaylaştırarak kansızlık gelişimini önler. Portakal, mandalina, greyfurt, limon; maydanoz, kabak, karnabahar, domates, ıspanak, yeşilbiber, kuşburnu ve C vitamini içeren gıdalar arasında sayabiliriz. D vitamini ise kışın çok daha önem arz ediyor. En verimli kaynağı güneş olan D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken kasları kuvvetlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Balık yağı, balık, karaciğer, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerini D vitaminin en çok bulunduğu besinler olarak sayabiliriz. Çinko ise vücudumuz için önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklığı güçlendirirken mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, cilde iyi gelir, saç dökülmesine karşı savaşır.

Susam, yumurta, patates, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda çinko bulunur. Bu üçlü yani C, D vitaminleri ve çinko bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli” şeklinde konuştu.Doğal yollarla alımın yetersiz kaldığı durumlarda vücudu desteklemek için kaliteyi ve doğallığı esas alan ürünler geliştirdiklerini kaydeden Selman Alimoğlu, “En sağlıklı ortamda, sorumluluk bilinciyle ürettiğimiz 150’ye yakın ürün çeşidini tüketicilere sunarak bağışıklık sistemlerini korumalarına destek oluyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

# artış, salgın, öğrenci, okul

14 Şub 2024 - 09:18 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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