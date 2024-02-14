Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 14 Şubat Çarşamba ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.834 1.979 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.490 14.040 ÇEYREK ALTIN 3.290 3.460 YARIM ALTIN 6.580 6.920 ZİYNET ALTIN 13.170 13.850 REŞAT 5'Lİ 65.400 71.400 22 AYAR YARIM GR 915 1.000 24 AYAR YARIM GR 1.000 1.070

Kaynak: Haber Merkezi