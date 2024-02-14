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Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 14 Şubat Çarşamba Kocaeli Altın Fiyatları)

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Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin belirlediği altın fiyatlarını merak ediyor.

Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 14 Şubat Çarşamba Kocaeli Altın Fiyatları) mask
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Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 14 Şubat Çarşamba ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİALIŞSATIŞ
22 AYAR BİLEZİK1.8341.979
14 AYAR1.1501.950
ATA LİRA13.49014.040
ÇEYREK ALTIN3.2903.460
YARIM ALTIN6.5806.920
ZİYNET ALTIN13.17013.850
REŞAT 5'Lİ65.40071.400
22 AYAR YARIM GR9151.000
24 AYAR YARIM GR1.0001.070

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

14 Şub 2024 - 09:26 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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