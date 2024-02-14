Ons altına sert darbe! Piyasalarda Fed paniği: Dünden itibaren rota aşağı...

Altın fiyatları ABD'deki sıcak enflasyon raporuyla darbe aldı.

DOLAR ENDEKSİ ZİRVEDE

ABD enflasyonu aralık ayındaki yüzde 0,2 artışın ardından, Ocak ayında yüzde 0,3 arttı. Yıllık oran, yüzde 3,1 arttı. Kritik verinin ardından Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha geç indireceği görüşünü güçlendirmesiyle dolar endeksi önceki seansta yüzde 0,7 oranında yükseldi. Endeks bugün de 104,8 civarında üç ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Altın ons başına 2.000 doların altında kalarak, iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Yeni günde ons fiyatı 1.993 dolar seviyesinde.

Piyasalar artık Mart ayında Fed'in faiz indirimi görmüyor ve Mayıs ayında faiz indirimi olasılığını düşürdü. Yatırımcılar para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için şimdi ABD perakende satış verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin bu haftaki yorumlarını bekliyor.

Ocak ayı “çekirdek” enflasyonu (gıda ve enerji hariç) da yıllık bazda yüzde 3,9 artışla beklenenden daha sıcak geldi. ABD hisse senedi endeksleri ağır satış baskısı gördü, ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerine geçmeden önce oranları bir kez daha artırabileceği olasılığı arttı.

FED BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Aralarında Başkan Powell'ın da bulunduğu çok sayıda Fed yetkilisi, Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlaması konusunda nihai bir karar vermeden önce enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini açıkça belirtmişti. FOMC toplantısı sonrası basın toplantısında Başkan Powell'a enflasyonun ilk faiz indirimini başlatacak kadar düşüp düşmediği sorulduğunda Powell şu cevabı verdi:

"Enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde aşağı indiğine dair güven oluşturmak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak.”

Kaynak: CNN TÜRK