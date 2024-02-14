Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 09:49- Ekonomi G:

Emekliler dikkat! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Birçok emekli açıklanan zamlar sonrası maaş hesaplamalarına başladı. Bazı emeklilerin maaş hesaplamasında kafası karıştı. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan konu ile ilgili detayların altını çizip bir yazı kaleme aldı. Maaş zammına yönelik kanun 31 Ocak’ta da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarını yüzde 37.57 zamlı aldı. Ardından da 11.68’lik fark Şubat ayının 6’sında SSK, 7’sinde de Bağ-Kur’lulara yatırıldı.

Emekliler dikkat! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Soru: SSK emeklisiyim. 24 Ocak’ta 14.732 lira olarak zamlı maaşım bankaya yattı. Şubat ayının 6’sında da 1.250 lira daha para yatırıldı. Maaşım 15.983 lira oldu. Benim hesabıma göre maaşın ek ödeme dahil 17.111 lira olması gerekiyor. Bana eksik maaş yatırılmış. Kalan tutar şubat ayının 24’ünde mi tamamlanacak? Eksik maaş için nereye başvuru yapmalıyım? Güzide K.

Cevap: Okuyucumuzun sorduğu soruların benzerini, emeklilerin maaş farkları yattığından bu yana çokça alıyorum. Hatta kimileri ocak ayında hiç zam almadıklarını, şubat ayının başında zamlı maaşlarını aldıklarını ancak bankaya yatırılan maaşın yanlış olduğunu belirtiyor. Görünen o ki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş hesaplamasında kafaları karışmış. Karışıklığın temel nedeni de yukarıda örneğini aldığım okuyucumun sorusunda olduğu gibi maaşın yanlış hesaplanmasından kaynaklanıyor.

Önce emekli maaş zamları ile ilgili kısa bir bilgi vereyim ki, daha iyi anlaşılsın. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024’ün ocak ayında maaşlarını enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 zamlı alacaklardı. Sonradan alınan kararla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesine karar verildi ve 11.68’lik fark eklenerek, maaş zammı yüzde 49.25’e çıkarıldı. Maaş zammına yönelik kanun 31 Ocak’ta da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ocak ayı maaş ödemelerine yetişmediği için SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarını yüzde 37.57 zamlı aldı. Ardından da 11.68’lik fark Şubat ayının 6’sında SSK, 7’sinde de Bağ-Kur’lulara yatırıldı. İşte kafalar da burada karıştı.

Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda, iki noktada hesap hatası yapıldığını gördüm. Birincisi, ek ödeme yanlış hesaplanıyor; ikincisi de, emekliler yüzde 37.57’lik zamlı maaşın üzerine bir de yüzde 11.68’lik zam ekleyip, yüksek bir tutara ulaşıyor ve maaşlarının eksik yatırıldığını savunuyor. Aslında hesap basit. 2023’ün aralık ayındaki ek ödemesiz maaşınızın üzerine yüzde 49.25’lik zammı ekleyeceksiniz, bunun üzerine de yüzde 4’lük ek ödemeyi hesaplayacaksınız; zamlı maaşınız işte budur. Okuyucumuzun sorusundaki hesaplama üzerinden anlatayım. 24 Ocak’ta bankaya yatan 14.732 liralık maaş, yüzde 37.57’lik zam üzerinden hesaplanmış maaş. Ayrıca bu maaşın içinde yüzde 4’lük ek ödeme tutarı da var. Asıl maaş 14.166 lira, ek ödeme ile 14.732 lira oluyor.

Güzide Hanım’ın 2023 aralık maaşı 10.297 liraydı. Bunun üzerine yüzde 37.57 zam eklendiğinde 2024 ocak maaşı 14.166 liraya çıktı, üzerine de ek ödeme eklendiğinde 14.732 lira oldu. Güzide Hanım’ın yanlış hesabı bundan sonra başlıyor. 14.732 lira maaşın üzerine zam farkı olan yüzde 11.68’i ekliyor ve 16.452 liraya ulaşıyor; bunun da üzerine yüzde 4 ek ödemeyi ekleyip, maaşının 17.111 lira olması gerektiğini savunuyor.

Peki, doğru hesap ne? Güzide Hanım’ın 2023 aralık ek ödemesiz maaşı olan 10.297 lira üzerinden yüzde 49.25’lik zam uygulanacak, maaş 15.368 liraya çıkacak. Bunun da üzerine yüzde 4 ek ödeme gelecek; böylece zamlı maaş 15.983 lira olacak.

Özetleyecek olursam emeklilere ocak ayında zamlı maaş, şubat ayında da zam farkı yattığı için hesaplar karıştı. Oysa 2023 aralık ayındaki maaşınız neyse onun üzerine yüzde 49.25 zam uygulayıp, bunun da üzerine ek ödeme tutarını koyacaksınız. 2024’ün temmuz ayına kadar bu maaşı alacaksınız.

Kaynak: Hürriyet

# Emekli, maaş, hesaplama, para, VAR, Zam

14 Şub 2024 - 09:49 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dolar/TL güne rekorla başladı mask
Dolar/TL güne rekorla başladı
Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyaları mask
Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyaları
Emekliler dikkat! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat mask
Emekliler dikkat! Maaş hesaplamada bu detaya dikkat
Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 14 Şubat Çarşamba Kocaeli Altın Fiyatları) mask
Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 14 Şubat Çarşamba Kocaeli Altın Fiyatları)
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü mask
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL