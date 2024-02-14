11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle:
PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı Mustafa El Casim, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı Mehmet Güvel, TKP/ML konferans terör örgütü bağlantılı Ertan Çıta.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.