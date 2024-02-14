Dolar/TL güne rekorla başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,9367 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada dolar/ TL saat 09.15 sıralarında 30,7790 liradan, euro 32,9740 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 30,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9660 lira olmuştu.

PİYASALARDA ABD'NİN ENFLASYON ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Avrupa borsalarına da dün negatif ağırlıklı seyir hakim olurken, bugün İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesinde büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

İngiltere'de TÜFE'nin ocakta aylık yüzde 0,3 gerilemesi beklenirken, yıllık ise yüzde 4,1 artması öngörülüyor.

Analistler, bugün bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin açıklanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceğini de ifade etti.

Yeni Yıl Tatili nedeniyle Çin'de piyasalar kapalı kalmaya devam ederken, Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi