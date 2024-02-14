Başkan Aygün’e STK’lardan Ziyaret

Kentimizde sivil toplum kuruluşlarının en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan Derince’de faaliyet gösteren dernekler ile sık sık bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye önem veriyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak iki dernekten konuklarını ağırladı. Başkan Aygün ilk olarak Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, yönetim kurulu üyeleri Doğan Şimşek, Cengiz Çalışkan, Erda Kökçam ve Muhsin Kaya ile bir araya geldi. Başkan Aygün’ün ikinci konukları ise Kocaeli Çankırılılar Derneği Başkanı Recep Kaçmaz, yönetim kurulu üyeleri Fatma Akarsu, Satı Sarıkaya, Özkan Işık, Murat Ünlü ve Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit oldu.

Kaynak: Bülten