Derince’de pazar esnafına sıcak sabah çorbası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafına çorba ikram etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Derince esnafına da ikramda bulunan Büyükşehir, Yenikent, Çenesuyu ve Liman Yolu halk pazarlarında çorba dağıttı. Sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafı sıcak çorbayla karşılayan Büyükşehir ekipleri hem içleri ısıttı, hem de esnafın memnuniyetini kazandı. Pazarcı esnafı, Kocaeli gönüllülerinden oluşan ekiplerden büyük bardaklar aracılığıyla çorbalarını aldı. Bu bardaklar ile çorbalarını sıcak ve kolay bir şekilde içen esnaf, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.