Körfez Belediyesi’nde ‘’ Türkiye Seyahat Semineri’’  Düzenlendi

Kültür-Sanat Danışmanı ve Sanat Tarihçisi Selami Taştan tarafından verilen seminerde, Türkiye’ nin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra seyahat edilecek bölgelerinden de bahsedildi.

BAŞKAN SÖĞÜT’TEN PERSONELE SÜRPRİZ



Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Birim Müdürleri ve farklı birimlerden personeller katılım sağladı.

Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seyahat seminerine ilgi yoğun olurken, Belediye çalışanlarını kapsayan bir çekiliş yapıldı. Heyecanla yapılan kura çekiminde 10 belediye çalışanına ve ailesine, Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatıyla ‘Nazende Sosyal Tesislerinde yemek ikramı’ hediyesi verildi.



ETKİNLİK VE SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDECEK

Personellerin yoğun ilgi ve katılımından mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan; ‘’Düzenlenen seminere katılım sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz sizler için böyle etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimiz de sürprizler sizleri bekliyor olacak. Çekilişte hak kazanan arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız‘’ dedi.

Kaynak: Bülten