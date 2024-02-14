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Minikler, sıfır atık eğitimiyle bilinçleniyor

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Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracı, ilçedeki miniklere sıfır atık bilincini aşılamak üzere dün Güzeltepe İlkokulu’ndaydı. Anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrendi.

Minikler, sıfır atık eğitimiyle bilinçleniyor mask
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Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan ve hem ilçeye hem de belediyeye sıfır atık belgesi almayı başaran Çayırova Belediyesi, gelecek nesillerin, çevreye duyarlı ve geri dönüşüm konusunda daha bilinçli olabilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracı, ilçedeki minik öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Çayırova Belediyesi’nin doğayla dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek için hayata geçirdiği kısa adı EKOBÜS olan Mobil Atık Getirme Merkezi ve Eğitim Aracı, dün Güzeltepe İlkokulu’ndaki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine eğitim vermek üzere okula gitti. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilere EKOBÜS’le beraber çevrenin ve geri dönüşümün önemini eğlenceli bir şekilde anlattı.

 

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ ANLATILDI

Çayırova Belediyesi’nin 99 model otobüsten tasarladığı mobil eğitim aracını inceleyen minik öğrenciler, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan ürünleri yerinde gördü ve çevre noktasında bilinçlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerin verdiği eğitim kapsamında, öğrencilere hangi atıkların geri dönüştürülebileceği, hangi noktalardan geri dönüşüme katkı sağlayabilecekleri anlatılırken, sıfır atık çalışmalarının da çevremiz için ne kadar önemli olduğu belirtildi. Güzeltepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, bu anlamlı etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: Bülten

# Çayırova

14 Şub 2024 - 10:18 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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