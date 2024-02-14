Aygün, Beşdivan’da Eğitim Camiası ile Buluştu

İLK BULUŞMA BEŞDİVAN TESİSLERİ’NDE
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri, bölgeyi adeta cazibe merkezi haline getirdi. Bünyesinde barındırdığı Beşdivan Tesisleri, Taş Evler, 24 odalı konaklama tesisi, konferans ve toplantı salonları, 24 araçlık karavan park, ürün satış yerleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, anfi ve teras alanı ile burada konaklamak isteyenler için çeşitli alternatifler sunan Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri yeni bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.
TAŞKÖPRÜ TARIMSAL KALKINMA TESİSLERİ
Beşdivan Tesisleri’nde düzenlenen programda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin ve ilçedeki okul müdürlerini konuk etti. Başkan Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen programda ilçede hayata geçen projeler ve yatırımlar konuşuldu. Başkan Aygün ve beraberindeki heyet programın ardından İshakçılar’a inşa edilen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde de incelemelerde bulundu.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.