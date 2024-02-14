Muhtar Demiroğlu’nun acı günü

İzmit Hatipköy Mahallesinde muhtarlık yapan Habibe Demiroğlu Aksoy'un babası Cumali Demiroğlu hayatını kaybetti. Demiroğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Şeyh Edebali Cami"den kaldırılarak toprağa verilecek. Babasının vefat haberini duyuran Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy: "Acımız çok büyük; Babam Cuma Demiroğlu vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Kocatepe Mahallesi Şeyh Edebali Camisinden kaldırılacaktır. Eş dost ve akrabalarımıza duyurulur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.