İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı

BÜYÜKŞEHİR VERGİ DAİRESİ ARSASINI TESLİM ALDI
Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar geçtiğimiz ay tamamlandı. Yüklenici firma olan Arslan Can Gemi yıkım sonrasında temel de kazı işlemlerini de tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bölgeye katlı otopark projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde otopark yapım ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge esnafı ise proje ile bölgenin hareketlenmesini beklerken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Serdar - Hazır o alan açılmışken etrafındaki eski betonarme yapıları da kapsayan bir kentsel dönüşüm yapılsaymış iyi olurmuş. Acısı inişi ferahlar nefes alacak alan oluşur. Eski sörler okulu da gün yüzüne çıkar kent turizmine kazandırılırdı. Ada bazlı kentsel dönüşümden bahsediyordu Tahir başkan bu fırsatı değerlendirmek gerek
Ramiz - çevre açılmış. tarihi bina ortaya çıkmış. bölge nefes almış. açık alan olarak değerlendirilemez mi. yazık günah yapmayın OTOPARKKK TARİHİ YAPIDA ORTAYA ÇIKMIŞ GÜZEL BİR MEYDAN ETRAFINA KENTSEL DÖNÜŞÜMM İSTANBUL BALAT GİBİ TARİHİ YAPILAR İLE GÜZELLEŞTİRİNN
Sertaç - sığınak olarak ta kullanıla bilsin
Manav - 2049 yerel seçimlerinin 1.vaadi: Şehir içindeki otoparkı yıktırıp İzmit'e tarihi bir meydan kazandırmak.
Zaten artık insanlar şehir içine metro ile ulaşabiliyor.
Ali Mert - yapmayın. vazgeçin bu sevdadan.
Mimar - çevre açılmış. tarihi bina ortaya çıkmış. bölge nefes almış. açık alan olarak değerlendirilemez mi.
beton beton
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.