Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 10:49- Gündem G:

İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yıkımı tamamlanan Kocaeli Vergi Dairesi yeri yüklenici firma tarafından Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye katlı otopark yapması beklenirken proje hazırlıkları devam ediyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı mask
İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı
İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BÜYÜKŞEHİR VERGİ DAİRESİ ARSASINI TESLİM ALDI

Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar geçtiğimiz ay tamamlandı. Yüklenici firma olan Arslan Can Gemi yıkım sonrasında temel de kazı işlemlerini de tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bölgeye katlı otopark projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde otopark yapım ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge esnafı ise proje ile bölgenin hareketlenmesini beklerken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.

İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı

İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı

# Büyükşehir, Kocaeli

14 Şub 2024 - 10:49 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Serdar - Hazır o alan açılmışken etrafındaki eski betonarme yapıları da kapsayan bir kentsel dönüşüm yapılsaymış iyi olurmuş. Acısı inişi ferahlar nefes alacak alan oluşur. Eski sörler okulu da gün yüzüne çıkar kent turizmine kazandırılırdı. Ada bazlı kentsel dönüşümden bahsediyordu Tahir başkan bu fırsatı değerlendirmek gerek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 12:21
05

Ramiz - çevre açılmış. tarihi bina ortaya çıkmış. bölge nefes almış. açık alan olarak değerlendirilemez mi. yazık günah yapmayın OTOPARKKK TARİHİ YAPIDA ORTAYA ÇIKMIŞ GÜZEL BİR MEYDAN ETRAFINA KENTSEL DÖNÜŞÜMM İSTANBUL BALAT GİBİ TARİHİ YAPILAR İLE GÜZELLEŞTİRİNN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 12:14
03

Manav - 2049 yerel seçimlerinin 1.vaadi: Şehir içindeki otoparkı yıktırıp İzmit'e tarihi bir meydan kazandırmak.

Zaten artık insanlar şehir içine metro ile ulaşabiliyor.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:45
01

Mimar - çevre açılmış. tarihi bina ortaya çıkmış. bölge nefes almış. açık alan olarak değerlendirilemez mi.

beton beton

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:15
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 108 zam mask
Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 108 zam
Başkan Bıyık: "Gençlerle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak" mask
Başkan Bıyık: "Gençlerle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Başkan Bıyık, gençleri dinledi mask
Başkan Bıyık, gençleri dinledi
Büyükşehir İtfaiyesi’nden tersane personeline eğitim mask
Büyükşehir İtfaiyesi’nden tersane personeline eğitim
Kaşkaldere Kavşağı’nda ilave köprüye kiriş mask
Kaşkaldere Kavşağı’nda ilave köprüye kiriş

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL