İzmit’e katlı otopark için ilk adım atıldı

BÜYÜKŞEHİR VERGİ DAİRESİ ARSASINI TESLİM ALDI

Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar geçtiğimiz ay tamamlandı. Yüklenici firma olan Arslan Can Gemi yıkım sonrasında temel de kazı işlemlerini de tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bölgeye katlı otopark projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde otopark yapım ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge esnafı ise proje ile bölgenin hareketlenmesini beklerken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.