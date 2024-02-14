İzmit Millet Bahçesi’nde kafe ve düğün salonları için hummalı çalışma

O ALANLAR İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Eskiden Kocaeli Fuarı olarak kullanılan alanda İzmit Millet Bahçesi’nin yapımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde ilk olarak tamamlanması planlanan kafe ve düğün salonları için çalışmalar sürüyor. Bu alanlar için hummalı bir çalışma yürütüldüğü ve kısa süre içinde açmak için yoğun caba harcandığı bilgisine ulaşıldı.

MİLLET BAHÇESİNDE NELER OLACAK?

İzmit Millet Bahçesi tamamlandığında içinde bulunduracağı lunapark, kafeteryalar, seyir amfisi, kaykay pisti, sergi yapısı, eğlence merkezi, düğün salonu, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, endemik bitki bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanı, gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek kayık kulübü, festival çadırı, spor alanları ve sosyal donatı yatırımlarıyla vatandaşla buluşacak. Gününü açık havada değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak İzmit Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkes için cazibe merkezine dönüşecek.