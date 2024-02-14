İzmit Millet Bahçesi’nde kafe ve düğün salonları için hummalı çalışma

O ALANLAR İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA
Eskiden Kocaeli Fuarı olarak kullanılan alanda İzmit Millet Bahçesi’nin yapımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde ilk olarak tamamlanması planlanan kafe ve düğün salonları için çalışmalar sürüyor. Bu alanlar için hummalı bir çalışma yürütüldüğü ve kısa süre içinde açmak için yoğun caba harcandığı bilgisine ulaşıldı.
MİLLET BAHÇESİNDE NELER OLACAK?
İzmit Millet Bahçesi tamamlandığında içinde bulunduracağı lunapark, kafeteryalar, seyir amfisi, kaykay pisti, sergi yapısı, eğlence merkezi, düğün salonu, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, endemik bitki bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanı, gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek kayık kulübü, festival çadırı, spor alanları ve sosyal donatı yatırımlarıyla vatandaşla buluşacak. Gününü açık havada değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak İzmit Millet Bahçesi, 7’den 70’e herkes için cazibe merkezine dönüşecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Vatandaş - gelin bohçası gibi. herşeyi doldur. yeşil ve hava kalmasın. seka park gibi...
Sezo - Cocuk lugumuzun geçtiği güzel fuar yok oldu
Evsiz - zavallı fuar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.