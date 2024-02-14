Görenlerin midesi bulandı! Kurtlanmış süt ürünü ve onlarca tarihi geçmiş gıda…

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, denetimlerinde Gebze'de bir markette tarihi geçmiş ve kurtlanmış ürünler bulundu. Rutin denetimlerin dışında vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayan işletmelere geçit vermiyor. Kocaeli genelinde huzur, güven ve düzeni tahsis etmek adına çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze bölgesinde de halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı market denetimlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.
KURTLANMIŞ SÜT ÜRÜNÜ
Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti. Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.
KANTİNLER DE DENETLENDİ
Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor. Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşın halk sağlını tehdit edecek ürünlere karşı duyarlı olmalarını isteyen ekipler, böyle ürünlerle karşılaşmaları halinde 153 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gülce Gülce - İZMİT YENİŞEHİR MAHALLESİ A101(rahmet Camii'nin oradaki ) ,Her gittiğimde farklı bir küflü bozuk ürünle karşılaşıyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.