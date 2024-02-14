Jandarma ikna etti, örgüt mensubu teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İI Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren H.B., Irak ve Suriye bölgesinde bulunan haber kaynak ve vasıtaları aracılığıyla yaklaşık 10 gün önce örgütten kaçması sağlanarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne bağlı KDP Asayiş birimine teslim edilmesi sağlandı. KDP güçlerindeki işlemlerinin bitmesine müteakip Silopi ilçesi Habur Kara Hudut Kapısından silahsız, teçhizatsız olarak Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü (İSU) unsuru ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan örgüt mensubu, Şırnak İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi. H.B., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.