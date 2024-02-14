Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Şub 2024 - 11:16- Spor G:

Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı

ABONE OL Google News Sayfamız

İlimizde faaliyet gösteren Elite Buz Sporları Kulübü, 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda göz kamaştıran bir performans sergileyerek şampiyonaya katıldığı üç takımıyla da derece elde etti. Ankara'da düzenlenen şampiyonada, kulübün genç ve yetenekli sporcuları büyük alkış aldı.

Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı mask
Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYA

Şampiyonada Pre-Juvenile kategorisinde Team Pony üçüncü olarak bronz, Juvenile kategorisinde Team Unicorn ikinci olarak gümüş, Basic Novice kategorisinde Team Unique birinci olarak altın madalya kazandı. Kulübün antrenörleri Ece ONGÜL KÜÇÜK, Simge YAZICI, Betül ÇELİK BEKÇİ ve Yelda AKINCI şampiyonayı değerlendirirken, "Takımlarımızın bu başarısı, sporcularımızın uzun süren emeklerinin ve antrenmanlarının bir sonucudur. Sporcularımızın azmi ve disiplini, velilerimizin fedakarlığı bu önemli başarıları elde etmemizdeki en büyük etken oldu" dediler. Elite Buz Sporları Kulübü, bu başarıyla adını bir kez daha duyurarak senkronize buz pateni alanındaki üstünlüğünü kanıtlamış oldu. Kulüp, başarılarıyla Türk senkronize buz pateni sporunun gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.

Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı
Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı

Kaynak: SPOR SERVİSİ

14 Şub 2024 - 11:16 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.198.508 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaşça - Sporcu, antrenör ve aileleri tebrik ediyorum. Yeni nesili iyi yönendirebilirsek başarılı olacaklar. Başarılarılarının devamını dilerim.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 11:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı mask
Elite Buz Sporları Kulübü büyük başarıya imza attı
Teşekkürler Boluspor mask
Teşekkürler Boluspor
Biletler satışa çıktı mask
Biletler satışa çıktı
Derincespor’da puan farkı 3’e çıktı mask
Derincespor’da puan farkı 3’e çıktı
Selanikspor çekildi mask
Selanikspor çekildi
Kavaklı Ortaokulu şampiyon mask
Kavaklı Ortaokulu şampiyon

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL