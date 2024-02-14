İşçiler yüzde 40 zammı kabul etmedi, eylem devam ediyor

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçilerin eylemleri devam ediyor. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler yaklaşık 12 gün önce eyleme başladı.

İŞÇİLER YÜZDE 72 ZAM BEKLİYOR

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu şirkette patron Ocak ayında yapacağı zammı, geçtiğimiz yıl asgari ücrete gelen zamlar sonrası yapmış olduğu yüzde 20 ve yüzde 27 zamları mahsup ederek açıklamak istedi. Bunun üzerine bir araya gelen işçiler bunu kabul etmeyeceklerini bildirerek eylemlere başladı. Bir açıklama yayımlayan işçiler; “Bizim halihazırda 2024 yılı için enflasyon+refah payı alacağımız var ve bu oran yüzde 72’ye ulaşıyor. Ancak patron geçtiğimiz yıl yapılan zamları bahane ederek en son yüzde 40 gibi bir rakam verdi. Biz bu rakamı kabul etmiyoruz hakkımız olan zammı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi