Gram altın dibi gördü Kocaelili kuyumcular yatırım yapmaya çağırdı

Altın fiyatlarında istikrarsız fiyatlar sürerken gram altın en düşük 1963 TL’yi gördü. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç, gram altındaki büyük gerileme için“31 gram 1 ONS’a eşittir. Bu tarz belirli çıkışlar ardından düzeltme olarak altının düşmesi olağan bir durum. Dolar arttığı için daha az düştü. Vatandaşların bu dönemde altının düşüşünü fırsata çevirerek yatırım yapmaları gerek” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi