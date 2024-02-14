Gram altın dibi gördü Kocaelili kuyumcular yatırım yapmaya çağırdı

Altın fiyatlarında istikrarsız fiyatlar sürerken gram altın en düşük 1963 TL’yi gördü. Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç, gram altındaki büyük gerileme için“31 gram 1 ONS’a eşittir. Bu tarz belirli çıkışlar ardından düzeltme olarak altının düşmesi olağan bir durum. Dolar arttığı için daha az düştü. Vatandaşların bu dönemde altının düşüşünü fırsata çevirerek yatırım yapmaları gerek” ifadelerinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.