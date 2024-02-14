Başkan Bıyık: "Gençlerle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak"

Programdaki konuşmasında, gençleri önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediye Başkanı ve bir ağabeyiniz olarak sizleri çok seviyor ve önemsiyorum. Bizim Darıca’nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spordan eğitime ve kültür sanata kadar Darıca’da gençler istedikleri her alanda en iyi eğitimi alabilsin diye spor kompleksleri, sanat akademileri, kültür sanat merkezleri inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerin elinden tutmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.