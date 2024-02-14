Belediye başkan adaylığı konuşuluyordu, meclis üyesi adayı oldu

ANAYURTLU DOSYASINI TESLİM ETTİ
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti İzmit’te adayını Av. Mehmet Kamil Şirin olarak belirledi. Belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listesinin teslim edileceği son tarih olan 20 Şubat tarihine kısa süre kala İzmit’te meclis üyeliği için başvurular devam ediyor. Adı bir dönem belediye başkan adaylığı için de geçen Mustafa Anayurtlu meclis üyesi adaylığı için başvuruda bulundu. Anayurtlu dosyasını, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan’a teslim etti. Anayurtlu’nun meclis listesinde ilk sıraya yazılması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.