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14 Şub 2024 - 11:48- Asayiş G:

Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Körfez Yarımca Sanayi Sitesi’nde kaçak alkol üretilmesi nedeniyle mühürlenen iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan iş yerinde çıkan yangın korku yaratırken, itfaiye ekipleri yangını yanındaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı
Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı
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Binali Aslan / Selda Hatun Tan

JANDARMA BASKIN DÜZENLEDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak günü Körfez Yarımca Sanayi Sitesi’nde bulunan eskiden bir kargo şirketinin depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak alkol üretildiğini belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 16 bin 990 litre etil alkol, 6 bin 100 adet boş plastik şişe, 15 bin adet sahte etiket, 1 adet 5 bin litre kapasiteli ısıtma kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli brülör kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli reaktör kazanı, 2 adet 3 bin litre kapasiteli eşanjör kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli filtre kazanı, 1 adet soğutma ünitesi, 1 adet 20 bin litre kapasiteli hazır ürün tankı, 1 adet kompresör, 3 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 1 adet etiket yapıştırma makinesi, 1 adet şişeleme ve dolum makinesi, 10 bin adet bidon ve şişe kapağı ve 8 bin adet boş ambalaj kutusu ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı
Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı

YANINDAKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Jandarmanın işleminin ardından zabıta ekipleri kaçak alkol imalathanesine dönüştürülen depoyu mühürledi. Bugün sabah saatlerinde depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Deponun kapısı forklift ile açılırken, itfaiye ekipleri içeri girerek yangına müdahale etti. Alev alev yanan depo  itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının yanındaki iş yerlerine sıçraması engellenirken, soğutma çalışması yapıldı.

Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının sona ermesinin ardından depoda inceleme yapılacak. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı
Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı

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14 Şub 2024 - 11:48 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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