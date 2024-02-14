Mühürlenen kaçak alkol imalathanesi alev alev yandı

Binali Aslan / Selda Hatun Tan
JANDARMA BASKIN DÜZENLEDİ
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak günü Körfez Yarımca Sanayi Sitesi’nde bulunan eskiden bir kargo şirketinin depo olarak kullandığı iş yerinde kaçak alkol üretildiğini belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan 16 bin 990 litre etil alkol, 6 bin 100 adet boş plastik şişe, 15 bin adet sahte etiket, 1 adet 5 bin litre kapasiteli ısıtma kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli brülör kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli reaktör kazanı, 2 adet 3 bin litre kapasiteli eşanjör kazanı, 1 adet 10 bin litre kapasiteli filtre kazanı, 1 adet soğutma ünitesi, 1 adet 20 bin litre kapasiteli hazır ürün tankı, 1 adet kompresör, 3 adet 10 bin litre kapasiteli plastik tank, 1 adet etiket yapıştırma makinesi, 1 adet şişeleme ve dolum makinesi, 10 bin adet bidon ve şişe kapağı ve 8 bin adet boş ambalaj kutusu ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
YANINDAKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Jandarmanın işleminin ardından zabıta ekipleri kaçak alkol imalathanesine dönüştürülen depoyu mühürledi. Bugün sabah saatlerinde depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Deponun kapısı forklift ile açılırken, itfaiye ekipleri içeri girerek yangına müdahale etti. Alev alev yanan depo itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının yanındaki iş yerlerine sıçraması engellenirken, soğutma çalışması yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soğutma çalışmalarının sona ermesinin ardından depoda inceleme yapılacak. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.