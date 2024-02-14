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14 Şub 2024 - 12:38- Spor G:

“Süper Lig’in eşiğindeyiz, yardım etmek istiyorum”

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Kocaelispor yeni transferi Davit Skhirtladze, kariyeri boyunca hem 10 numara hem de 9 numara oynadığını belirterek, “Şu anda da kulüp olarak Süper Lig’in eşiğindeyiz. Bunu başararak şehrimize hediye etmek istiyoruz ve takıma yardım etmek istiyorum” dedi

Gökhan Beşiktaş
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“Süper Lig’in eşiğindeyiz, yardım etmek istiyorum” mask
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Kocaelispor’un bugün yapılan antrenmanı öncesi Davit Skhirtladze, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davit transfer sürecinden beklentilere kadar birçok konu hakkında görüşlerini belirtti

“YARDIM ETMEK İSTİYORUM”
Kocaelispor’a geldiği için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Davit, “Transferin bitmesine kısa bir süre kala teklif geldi. Kocaelispor gibi bir kulüpten aldığım teklif reddedemeyeceğim bir teklifti. Teklifi aldığımda çok heyecanlanmıştım. Böylesine tarihi bir kulübe geleceğimi bilmek beni aşırı heyecanlandırmıştı. Şu anda da kulüp olarak Süper Lig’in eşiğindeyiz. Bunu başararak şehrimize hediye etmek istiyoruz ve takıma da yardım etmek istiyorum” diye konuştu.

“TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİYDİM”
Davit devamında,  “Aslına bakılırsa benim buraya gelmem riskli bir hareket değildi. Çünkü teklifin nereden geldiğine baktığınızda, hangi kulüpten geldiğine baktığınızda bu teklifin hiç de riskli olmadığını anlıyorsunuz. Dinamo’da kaptandım, aynı zamanda takımın liderlerinden biriydim. Fakat böyle büyük bir şans geldiğinde, kendimi böyle büyük bir yerde test etme şansı geldiğinde bu teklifi kabul etmek durumundaydım. Umarım Süper Lig’e çıktığımızda da buna devam edeceğiz” dedi.

“HEM 9 HEM 10 OYNADIM”
Kariyerinde hem 9 hem de 10 numara oynadığını ifade eden Davit, şöyle konuştu:
“Kharaishvili ile geçen sene Dinamo Tiflis’te birlikte oynadık. Muhteşem bir bağlantımız var hem saha içinde hem de saha dışında. Beridze de zaten önceki senelerden beri Türkiye’de oynuyordu. Buradaki insanları ve mantaliteyi iyi biliyor. Bizim buradaki adaptasyonumuzu hızlıca tamamlamamız için elinden geleni yapıyor. Kariyerimin tamamı boyunca hem 10 numara hem de 9 numara oynadım. İstatistiklere baktığınızda bu yüzde 50 olarak gözüküyor olabilir. Çünkü iki pozisyonda da çok rahat görev alabiliyorum. Tabii ki burada önemli olan hocamızın tercihi, beni nerede oynatmak istediği. Takımımızın bana nerede ihtiyacı varsa orada olacağım”

# VAR, Türkiye, ifade, transfer, kocaelispor

14 Şub 2024 - 12:38 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Adalı 54 - 1966 senesinde kurulan kulübün neresi tarihi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 13:15
01

Cantuğrul - İnşallah dediğin gibi takıma yardım edersin de sezon sonu büyük hayal kırıklığı yaşamayız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 12:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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