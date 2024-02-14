Meteoroloji'den Kocaeli için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'deki iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Yağışın 1000 metre rakım üzerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.