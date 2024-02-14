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14 Şub 2024 - 12:48- Spor G:

Barış: Kötü oynadık, bize yakışmadı

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Kocaelispor’un kanatta önemli isimlerinden Barış Alıcı, Boluspor maçındaki oyunun kendilerine yakışmadığını, Şanlıurfaspor karşılaşmasından galip ayrılmak istediklerini söyledi.

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“12 MAÇIMIZ KALDI”
Kalan maçlarda daha fazla motivasyonla oynamaları gerektiğinin altını çizen Barış Alıcı, “Bolu maçından sonra çok iyi bir reaksiyon göstermemiz lazım. Taraftarımız bizden güzel oyun ve mücadele eden bir Kocaelispor bekliyor. Özellikle iç saha maçlarında çok daha fazla motivasyonla sahada olmamız lazım. İnşallah bunu da göstereceğiz. 12 maçımız kaldı. Önemli olan sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için tüm maçlarda varımızı yoğumuzu sahaya yansıtmamız lazım” dedi.

“ERKEN GOL BİZİ RAHATLATIYOR”
Boluspor karşılaşmasında kötü oynadıklarını belirten Barış Alıcı, “Açıkçası Bolu maçında kötü oynadık, iyi bir performans veremedik, bize yakışmadı. Bu anlamda özeleştirimizi yapıyoruz. Şanlıurfa maçında gereğini yapacağız. İç sahadaki maçlara baskılı başlıyoruz. 20-25 dakika gol gelmeyince rakipler genelde direncini artırıyor. Gol sorununu erkenden kırdığımızda fark yaratabiliyor, çok daha iştahlı, rahat futbol oynuyoruz. Aslında iç saha ya da dış saha fark etmemeli. Bolu maçında omzuma darbe aldım ve batma hissettiğim için devam edemedim” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜCÜMÜZ”
Barış taraftarlardan destek isteyerek, şöyle konuştu:
“Çok şükür önemli bir sorunum yok. Takımla birlikte çalışmalara başlayacağım. Taraftara mesajım şu. 12 maçımız kaldı. Özellikle iç sahadaki maçlarımız çok önemli. Çünkü taraftarımız bizim için itici bir güç. Eyüp maçında hem kalabalıklardı hem de 90 dakika boyunca susmadılar, destek oldular. Deplasmanda da aynı şekilde. Kendilerine ayrılan bölümleri her zaman doldurdular. İnşallah oyunumuzla, mücadelemizle bu sayıyı artırırız. İnanıyorum ki bunu başaracağız”

# kocaelispor, HER

14 Şub 2024 - 12:48 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cantuğrul - Geçen 22 haftanın kaç maçı iyi oynadınızda boluspor maçında kötü oynadık diye biliyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 12:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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