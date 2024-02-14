Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 108 zam

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Disney Plus, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Zamdan önce platformda aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649 TL idi. Gelen yüzde 108'lik zamla birlikte aylık abonelik fiyatı 134,99 TL'ye yıllık abonelik fiyatı ise 1349,90 TL'ye yükseldi.
Yeni fiyatlar bugünden itibaren oluşturulan abonelikler için geçerli olacak. Yıllık ve aylık abonelik satın alan kullanıcılar abonelik süreleri sona erene kadar aynı ücreti ödeyecekler.
HAZİRAN 2022'DEN BU YANA YÜZDE 286 ZAM
Türkiye'ye Haziran 2022'de giriş yapan şirketin o dönemki ücretleri 34,99 TL aylık, 349,90 TL yıllık olarak belirlemişti.
Aynı yılın son ayında gelen zam ile aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649,90 TL olmuştu.
Böylelikle şirketin Türkiye'ye giriş yaptığı andan bu güne abonelik fiyatlarına yüzde 286 zam yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.