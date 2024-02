Ertuğrul Sağlam ‘rota’yı yeniden gösterdi

“PUAN KAYIPLARININ YAŞANACAĞI BİR LİG”

Bugün antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Ertuğrul Sağlam, “Bundan sonraki her maç çok önemli. Her puana çok ihtiyacımız. Çok zorlu bir döneme girdik. Alttakilerin ligde kalma mücadelesi, üstündeki grubun Play-Off’a girme mücadelesi, Play-Off potasında olanların orada kalma, kalanlarında da ilk 2’yi zorladığı bir maraton geçiriyoruz. Artık her oynanan maç birbirinden değerli hale geliyor. Rakiplerimizin de bundan sonraki süreçte çok zorlu maçlar oynayacağını göz önünde bulundurursak olası puan kayıpları ile karşılaşacağımız bir lig oynuyoruz” diye konuştu.

“ÖNEMLİ BİR HEDEFİMİZ”

Her takımın mücadelesi verdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Herkes puan almak istiyor. Şanlıurfa küme düşme potasından çıkmak için canla başla mücadele ediyor. Bolu, Play-Off potasına girmek istiyor. Haftaya oynayacağımız Keçiören altlardan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Kısacası herkesin bir hedefi var. Zaman zaman atmosferler motivasyonu düşürüyor, farklı sebepler de oluyor ama sonuçta bizim bu gibi olumsuzluklardan etkilenmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekçi ve önemli bir hedefimiz var” dedi.

“ENSTRESAN BİR MAÇ OLDU”

Sağlam, Bolu’daki puan kaybına üzüldüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu maçı bir an önce unutup Şanlıurfa maçına hazırlanmak zorundayız. Eksikliklerimizin, yapamadıklarımızın farkındayız. Bolu maçı çok enteresan bir maç oldu. İlk devrede kalemize gelen tek pozisyon, ki bunu kendimiz ikram ettik, bunun gol olması, girdiğimiz pozisyonların değerlendirilememesi, ikinci yarının da istediğimiz gibi geçmemesi puan kaybına yol açtı”

“MORALİMİZ ARTMALI”

Sağlam taraftarlara çağrıda bulunarak, “Oyuncularımız olayın ciddiyetinin farkında. Taraftarımızın Eyüp maçında olduğu gibi yürekten destek vereceklerini düşünüyorum. Güzel bir oyunla girdiğimiz pozisyonları kötü değerlendirmeyip, güzel keyifli bir maç izletmek istiyoruz. Bundan sonraki zorlu sürecimizin hem taraftarımızın, hem camiamızın moralini motivasyonunu artırarak geçmesini sağlamak istiyoruz.” diyerek destek istedi.

“HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK”

Herkesin elinden geleni yapacağını açıklayan Sağlam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cezalımız var. Birkaç değişikliğimiz olacak. Takımdaki herkesi hazır tutmamız gerekiyor, her oyuncumuz bizim için önemli, değerli ve sorumluluk sahibi. Herkes çıkacak ve elinden geleni yaparak güzel bir maç oynayıp galibiyet elde edecek. Aramıza Davit katıldı. Her oyuncunun takım performansına ciddi katkıları olacağı beklentisi bende var. Biraz haksızlık yapılıyor. Giorgi Kharaishvili üzerinden değerlendiriyorum. Getiriyorsun oyuncuyu, Gürcü bir oyuncu, gitmiş Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde futbol oynamış, en son Macaristan’da devam etmiş”

“SÜRECİ KISALTMAK İSTİYORUZ”

Sağlam, Gürcü futbolcularla ilgili olarak, şu açıklamada bulundu:

“Alıyorsunuz bu adamı Türkiye’ye getiriyorsunuz, maça koyuyorsunuz ve ilk maçında mükemmel bir oyun ortaya koymasını bekliyorsunuz. Bu hayalden öte bir beklenti. Farklı bir ülke, farklı bir kültür, farklı oyun anlayışı ve sistem… Adaptasyon sürecini kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. 3 Gürcü oyuncumuz oldu. Onların birbirine vereceği motivasyon ve destek bu süreci aşağıya indirebilir. Bizim kültürümüze de yakın bir kültürlere sahipler. Ben de bu hafta sahaya koyalım ve istediğimiz gibi oynasın, yabancılık çekmesin isterim”