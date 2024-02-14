İYİ Parti’nin Kartepe adayı belli oldu

İYİ Parti'de Haluk Tamyüksel Kartepe Belediye Başkan adayı oldu. İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Önce yerel, sonra genel seçimlerde iktidar hedefiyle süreci ince eleyip sık dokuyarak yöneten İYİ Parti’mizin Kartepe Belediye Başkan Adayı, çok başarılı bir ilçe başkanlığı dönemi geçiren, yol arkadaşımız Haluk Tamyüksel olmuştur. Haluk Tamyüksel başkanımıza başarı dileklerini sunuyoruz.”