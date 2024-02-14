Körfez Şanlıurfa’ya bileniyor

EKSİK YOKTU

Haftayı Boluspor deplasmanında kaybettiği iki puanla kapatan Kocaelispor’da 23.haftada oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları devam etti. Brunga’da yapılan çalışmada temsilcimizde eksik futbol yoktu. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Temsilcimizde cezalı olan Yusuf Abdioğlu bu maçta forma giyemeyecek.