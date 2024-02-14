Körfez Şanlıurfa’ya bileniyor

EKSİK YOKTU
Haftayı Boluspor deplasmanında kaybettiği iki puanla kapatan Kocaelispor’da 23.haftada oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları devam etti. Brunga’da yapılan çalışmada temsilcimizde eksik futbol yoktu. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Temsilcimizde cezalı olan Yusuf Abdioğlu bu maçta forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.