Başiskele’nin park ve bahçelerine bahar erken geldi

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak, doğayı ve yeşil alanları korumak, Başiskele’yi daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce çalışmalar aralıksız sürüyor.
Başiskele’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bahar ayları gelmeden yeşeren bitkilerin bakımlarına erkenden başladı. Ekipler, Başiskele’nin her bir mahallesindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda mıntıka temizliği başta olmak üzere çim biçme, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama, formlama ve peyzaj işleri gibi çalışmaları gerçekleştirerek doğal ve estetik işlere imzalarını attılar.
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Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.