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Başiskele’nin park ve bahçelerine bahar erken geldi

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Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, bahçeler, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar hazırlıklarına erkenden başladı.

Başiskele’nin park ve bahçelerine bahar erken geldi mask
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Vatandaşların daha sağlıklı ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak, doğayı ve yeşil alanları korumak, Başiskele’yi daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başiskele’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bahar ayları gelmeden yeşeren bitkilerin bakımlarına erkenden başladı. Ekipler, Başiskele’nin her bir mahallesindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda mıntıka temizliği başta olmak üzere çim biçme, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama, formlama ve peyzaj işleri gibi çalışmaları gerçekleştirerek doğal ve estetik işlere imzalarını attılar.

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Kaynak: BÜLTEN

# HER, Başiskele
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14 Şub 2024 - 13:19 - Gündem --- Okunma

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