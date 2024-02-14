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Danıştay'dan FETÖ açıklaması

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Danıştay, FETÖ'den meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını duyurdu. 3 bin 799 davada ret kararı verildi, 435 davada ihraç işlemi iptal edildi.

Danıştay'dan FETÖ açıklaması mask
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Danıştay, FETÖ ile irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.

"GÖREVE İADE" HABERLERİ SONRASI AÇIKLAMA

Danıştay Başkanlığı, "Danıştay 5. Dairesi'nin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulu'nca meslekten çıkarma kararları verildiği hatırlatıldı.

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı getirildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştay'da dava açılmaya başlandığı anlatıldı.

DÖRT BİNDEN FAZLA TEMYİZ BAŞVURUSU

Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesi tarafından yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır" bilgisi verildi.

Kaynak: AA

14 Şub 2024 - 13:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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