Şirin: Derince’mizi ortak akılla yöneteceğiz

İlçe genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam eden AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaret yoğun katılımla gerçekleşti.

TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ

Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, seçim sürecine yönelik genel değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de gerçek belediyeciliğin temelinin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da atıldığını belirten Şirin, Türkiye Yüzyılı Şehirleri'nin de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde inşa edileceğini söyledi.

STK’LARIMIZIN GÖRÜŞÜ ÇOK ÖNEMLİ

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler öncesi çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Şirin, ortak akıl anlayışına vurgu yaparak “Bizim için STK’larımızın önerileri ve görüşleri çok önemli. Beyannamemizi hazırlarken derneklerimizden gelen önerileri de dikkate alıp, değerlendiriyoruz. İnşallah seçim sürecinin ardından başlayacağımız hizmet maratonunda da yine hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi. Dernek Başkanı Ünal Çelik de ziyareti dolayısıyla Başkan Adayı Şirin ve konuklarına teşekkür etti.