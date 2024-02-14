Söğüt’ten ev ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında ev ziyaretlerinde bulundu. Hacı Osman Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Başkan Söğüt, “Hemşerilerimizin ilgisi ve sevgisi bizleri her zaman daha fazla çalışmaya itiyor. 5 yılda Körfez’e kazandırdıklarımız da bunun en güzel göstergesi.

SAYISIZ ESER KAZANDIRDIK

Tabiri caizse; Çıraklık dönemi sonrasında şimdi daha güzel eserleri Körfezimize kazandırma gayretinde olacağız. Bu çıktığımız yolda da ev ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan güzel sözler duymak, muhabbetle karşılanmak bizleri onore ediyor. Sloganımızdaki gibi; Körfez bilir, gerçek belediyecilik AK Partidir. 20 yılda Körfez’e sayısız eser kazandırıldı. Ve bunlar artarak da devam edecek.

BÜYÜKŞEHİR İLE UYUM İÇİNDEYİZ

Bugün nüfusu 180 bini geçen bir ilçeyiz. Sahillerimizi baştan aşağı yeniledik. Kentsel dönüşüm için kolları sıvadık ve yeni yaşam alanları oluşturduk. Tabi bunları yaparken Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizle birlikte yaptık. Hizmet ve eserler güzel bir uyumun eseri” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN