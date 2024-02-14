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14 Şub 2024 - 14:01- Gündem G:

Doktorlar iş bırakıyor

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Hekimsen, 16 Şubat günü tüm Türkiye'de iş bırakma kararı aldı.

Doktorlar iş bırakıyor mask
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Hekimsen Sendikası, "Beyaz Reform" adı altında yapılan düzenlemelerin yetersizliği, sağlıkta şiddetin, malpraktis sorunlarının çözülmemesi, hekimlerin kanuni iş bırakma haklarının mobbing yöntemleri ile ellerinden alınması kanun tasarısına tepki olarak 16 Şubat günü tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi yapılması kararı aldı.

Hekimsen’den yapılan açıklama şöyle:

“16 Şubat günü hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacak. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde, yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler (Tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleride bu kapsamdadır).Aile sağlığı merkezleri, esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triyajlı hastalarda tedavi ise sadece ampiriktedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı diş poliklinikleri eylemekatılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımız için de, güvenlik sorunu olmayanların iş yerlerine gitmesi ancak poliklinik benzeri hizmetlerde bulunmaması önemle ricada bulunulur. Bu yaptığımız eylemin sağlık sistemimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz”

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye

14 Şub 2024 - 14:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
11

Metin Demir - Karakollarda Şehit olan askerlerden utanın, canlarını veriyorlar.Sizin gibi hafta tatilini birleştirmek için Cuma günleri eylem yapmıyorlar.Devlet sizden maaş kesmeli ve diplomalarınızı elinizden almalı.Gidin özelde esnaf gibi çalışın da görelim, Kamudaki gibi ahkam kesebiliyormusunuz. Beğenmiyorsanız istifa edin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 17:27
09

Tarafsız - Haberin başlığını okuduktan sonra ayrıntıya bakmadan kesin ya cuma günü ya da pazartesi günü iş bırakıyorlardir dedim yanilmadim

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 16:35
06

İZMİT'Lİ - HEKİMLERİMİZİN YÜKÜ AĞIRDIR AMA ÇALIŞANLAR ARASINDA MADDİ İMKANLARI ÇOK DA KÖTÜ DEĞİLDİR.ESKİ HEKİMLERE NAZARAN YENİ HEKİMLERİMİZLE RAHAT KONUŞABİLİYORUZ.ESKİLERİ BÖYLEMİYDİ.LAKİN İŞ BIRAKMAK HASTALARI MAĞDUR ETMEK HİÇ DE ETİK DEĞİL.MUTLAKA HAKLARINI ARASINLAR HİÇ İTİRAZ ETMEM AMA HASTALARI MAĞDUR EDEREK EYLEM OLMAMALI.HASTALARA KARŞI EYLEMİ TASVİP ETMİYORUZ.

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 14 Şubat 15:29
05

Siz.biz - İşi komple bırakın gidin bu ülkeden böyle yeminli doktor istemiyoruzz

Yanıtla . 9Beğen . 9Beğenme 14 Şubat 15:26
10

Asıl Seni - @Siz.biz 05 nolu yoruma cevabı: Asıl seni gondermek gerekir.

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 14 Şubat 16:53
08

Öğrenci - @Siz.biz 05 nolu yoruma cevabı: Sana kim bakacak o zaman? Saçma saçma yorumlar yapmayın burada. Neden iş bıraktığını anlamaya çalış.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 14 Şubat 16:14
02

İZMİTLİ - Millete saygısızlıktan başka bir şey değil Filistindeki doktorlar doktor değil herhalde

Yanıtla . 7Beğen . 6Beğenme 14 Şubat 14:43
07

Harbi Izmitli - @İZMİTLİ 02 nolu yoruma cevabı: Git filistine

Yanıtla . 4Beğen . 10Beğenme 14 Şubat 15:39
01

Hasta - hep bırakıyorsunuz. bir gün de iş yapın. kamu hastanesinde ultrasona 2 ay muayene 1 ay sonra gün.

Yanıtla . 13Beğen . 7Beğenme 14 Şubat 14:34
04

Volkan - @Hasta 01 nolu yoruma cevabı: Doktorlarin sucu mu? Doktor ulkemizde cok az hastaya ayrilan sure 5 dk olur mu? Olan uc bes doktorumuzda yurt disina gidiyor. Muleteci yabanci cok cok fazla surekli surekli doguruyor bizim doktorlarimiz bizim vergimizle bunlara bakiyor bizim vatamdasimiza sira gelmiyor ama sizin gibiler hala doktorlarimiza suc buluyor ve doktorlarimiz siddete maruz kaliyor

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 14 Şubat 15:22
03

.. .. - @Hasta 01 nolu yoruma cevabı: Özel hastaneye git.veya görüntüleme merkeze git.doktor çalışırken mhrs verdiği randevuya dikkat et adam tuvalete bile gidecek vakti yok.sen devletin sağlık sistemini eleştir.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 14 Şubat 15:01
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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