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14 Şub 2024 - 14:03- Spor G:

Altın Kiraz’da start verildi

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Bu yıl 12’incisi düzenlenen turnuvanın açılış maçında son şampiyon Eti Group Çağkay Mühendislik’i 10-4 yenerek dikkat çekti. Açılış törenine protokolün ilgisi yüksekti. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan, centilmenliğin öne çıkacağı, dostluğun kazanacağı bir organizasyon temennisinde bulundu.

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Altın Kiraz’da start verildi
Altın Kiraz’da start verildi
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PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Futbol adamı Metin Özkan tarafından bu yıl 12’inci düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın startı dün akşam verildi. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde protokolün yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Cantürk, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ASKF Başkanı Murat Aydın, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez ilçenin belediye başkan adayları, spor adamları katıldı. Açılış töreninde önce basın mensupları arasında gösteri maçı oynandı. Ardından protokol sahaya çıkarak gösteri maçı yaptı.

SON ŞAMPİYON FARKLI KAZANDI

 Turnuvanın ilk maçında geçen yılın şampiyonu Eti Group ile Çağkay Mühendislik karşılaştı. Çok üstün bir oyun ortaya koyan Eti Group sahadan 10’a 4 galip ayrılarak bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Turnuvada bu akşam 3 maç oynanacak. Saat 20.00’de Kontrat İnşaat ile Ers İnşaat Otomotiv karşılaşacak. Ardından Körfez ilçe emniyet müdürlüğü-Dergah Ocakbaşı maçı var. Günün son mücadelesinde bu yıl iddialı kadro kuran Vizyon İnşaat ile Tise Kamere Güvenlik kozlarını paylaşacak.

Altın Kiraz’da start verildi

 BAŞLAMA VURUŞU-  KOÜ rektörü Cantürk ile Körfez Belediye Başkanı Söğüt başlama vuruşunu yaptı.

Altın Kiraz’da start verildi

ÇİÇEK- Tertip kurulu başkanı Metin Özkan, açılışa katılan Gebzeli şampiyon karateci Eray Şamdan’a çiçek verdi.

Altın Kiraz’da start verildi

MUAMMER HAZER- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kurucu başkanı da açılışa katılanlar arasındaydı.

Altın Kiraz’da start verildi

BİRLİKTE- Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nın açılış törenine katılanlar birlikte. (Fotoğraflar: Binali Arslan)

Altın Kiraz’da start verildi

BASIN MENSUPLARI- Kentin spor basınında görev yapan emekçiler gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Altın Kiraz’da start verildi

ETİ GROUP- Yine güçlü kadro kuran ekip şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Ekip ilk maçını rahat kazandı.

Altın Kiraz’da start verildi

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK- Güçlü rakibi önünde fazla varlık gösteremedi, farklı skorla kaybetti.

Altın Kiraz’da start verildi

TEŞEKKÜR- Tertip kurulu başkanı Metin Özkan turnuvasın sponsoru Full Medya’nın sahibi Şenol Çiçek’e teşekkür edip çiçek verdi.

# başkan, Körfez, Kocaeli, ilçe, VAR

14 Şub 2024 - 14:03 - Spor --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Derinceli - Şampiyon yine hakemler ve komite sayesinde eti olur boşuna kürek çekmeyin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 16:15

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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