Altın Kiraz’da start verildi

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Futbol adamı Metin Özkan tarafından bu yıl 12’inci düzenlenen Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın startı dün akşam verildi. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde protokolün yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Cantürk, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ASKF Başkanı Murat Aydın, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Körfez ilçenin belediye başkan adayları, spor adamları katıldı. Açılış töreninde önce basın mensupları arasında gösteri maçı oynandı. Ardından protokol sahaya çıkarak gösteri maçı yaptı.

SON ŞAMPİYON FARKLI KAZANDI

Turnuvanın ilk maçında geçen yılın şampiyonu Eti Group ile Çağkay Mühendislik karşılaştı. Çok üstün bir oyun ortaya koyan Eti Group sahadan 10’a 4 galip ayrılarak bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Turnuvada bu akşam 3 maç oynanacak. Saat 20.00’de Kontrat İnşaat ile Ers İnşaat Otomotiv karşılaşacak. Ardından Körfez ilçe emniyet müdürlüğü-Dergah Ocakbaşı maçı var. Günün son mücadelesinde bu yıl iddialı kadro kuran Vizyon İnşaat ile Tise Kamere Güvenlik kozlarını paylaşacak.

BAŞLAMA VURUŞU- KOÜ rektörü Cantürk ile Körfez Belediye Başkanı Söğüt başlama vuruşunu yaptı.

ÇİÇEK- Tertip kurulu başkanı Metin Özkan, açılışa katılan Gebzeli şampiyon karateci Eray Şamdan’a çiçek verdi.

MUAMMER HAZER- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kurucu başkanı da açılışa katılanlar arasındaydı.

BİRLİKTE- Geleneksel Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nın açılış törenine katılanlar birlikte. (Fotoğraflar: Binali Arslan)

BASIN MENSUPLARI- Kentin spor basınında görev yapan emekçiler gösteri maçında karşı karşıya geldi.

ETİ GROUP- Yine güçlü kadro kuran ekip şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Ekip ilk maçını rahat kazandı.

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK- Güçlü rakibi önünde fazla varlık gösteremedi, farklı skorla kaybetti.

TEŞEKKÜR- Tertip kurulu başkanı Metin Özkan turnuvasın sponsoru Full Medya’nın sahibi Şenol Çiçek’e teşekkür edip çiçek verdi.